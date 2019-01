Tot maandag geen treinen tussen Leiden en Schiphol

LEIDEN - Tussen Leiden Centraal en Schiphol rijden tot maandagochtend geen treinen. ProRail werkt aan het spoor tussen Sassenheim en de luchthaven. De NS heeft bussen ingezet.

ProRail vernieuwt tussen station Sassenheim en Badhoevedorp het spoor, dwarsliggers, wissels en bovenleidingen. Ook wordt gewerkt aan de elektriciteitsvoorzieningen van station Schiphol.

Op zaterdag en zondag is er ook geen treinverkeer van Schiphol naar Amsterdam, omdat daar dan ook wordt gewerkt. Reizigers naar Amsterdam kunnen reizen via Haarlem. De NS zet extra medewerkers in om mensen naar de bussen te wijzen en op Schiphol worden reizigers bij het overstappen geholpen met hun bagage.