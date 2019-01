Deel dit artikel:













Veroordeeld raadslid Gouda verlaat de raad Huis van de stad Gouda

GOUDA - Het wegens verzekeringsfraude veroordeelde Goudse raadslid Zouhair S. heeft zijn zetel in de raad opgegeven. Op de website van D66 Gouda is te lezen dat 'deze kwestie niet te combineren is met zijn positie als raadslid.'

De plek van Zouhair S. wordt ingenomen door de eerstvolgende op de lijst van D66, Frank de Pont. Fractievoorzitter Evert Bobeldijk zegt dat het vertrek van Zouhair S. uit de Goudse gemeenteraad 'onvermijdelijk was na deze gebeurtenissen'. Zouhair S. zegt zelf dat hij de raad niet wil bevlekken. 'Ik heb een fout gemaakt, waarvoor ik mijn verantwoordelijkheid neem en daarom trek ik nu ook zelf deze conclusie'. Zouhair S. is door de politierechter veroordeeld tot 240 uur werkstraf wegens poging tot verzekeringsfraude. Hij zei dat er in oktober 2017 bij hem was ingebroken en claimde 30.000 euro aan gestolen spullen.