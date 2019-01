Kijk hier LIVE naar de voetbalderby tussen Noordwijk en SJC

NOORDWIJK - In de derde divisie staat er deze zaterdag een dorpsclash op het programma: de Noordwijkse burenruzie tussen VV Noordwijk en SJC. De eerste confrontatie tussen de koploper en de nummer vijftien werd gewonnen door Noordwijk, met 1-3. Vandaag kruisen beide ploegen opnieuw de degens.

De voetbalderby is vanaf ongeveer 14.15 uur via een livestream op deze pagina te bekijken. Via 89.3 Radio West mis je ook niets van het duel. In Radio West Sport verzorgt verslaggever Haniff Harharah de flitsen vanaf sportpark Duinwetering in Noordwijk.

