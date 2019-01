Noordwijk zet SJC opnieuw met speels gemak opzij in dorpsclash

NOORDWIJK - Noordwijk heeft ook de tweede burenruzie met SJC weten te winnen. Nadat de rood-witten eerder dit seizoen al met 1-3 te sterk waren voor de buurman, zegevierde de ploeg van trainer Kees Zethof zaterdag op eigen veld met 4-1.

In de eerste helft was SJC zeker niet kansloos, maar kreeg het in totaal wel drie goals om de oren. Na een kwartier spelen opende Van Staveren met een goal vanuit een corner het bal. Niet veel later verdubbelde hij na een fraaie voorzet van Sabir Achefay de marge.

De spanning verdween helemaal uit de wedstrijd toen SJC-doelman Björn Haggerty vlak voor de rust een overtreding beging op Noordwijk-aanvaller Denzel James. Een penalty was het logische gevolg van zijn fout. Het buitenkansje werd door Thomas Reynaers in eerste instantie gemist, maar in de rebound was het wel raak: 3-0.



Koploper

Tjeerd Westdijk - de clubtopscorer van Noordwijk - pikte ook nog een goal mee. Vlak voor tijd redde Youssef El Baouchi de eer van SJC met de 4-1. Noordwijk blijft de ranglijst van de derde divisie zaterdag aanvoeren door de overwinning. De formatie van coach Zethof is nog altijd ongeslagen. SJC blijft ondanks de nederlaag vijftiende in die competitie.

Later zaterdagavond volgt een samenvatting van de wedstrijd op onze website.

Scoreverloop Noordwijk - SJC 4-1 (3-0): 1-0 Van Staveren, 2-0 Van Staveren, 3-0 Reynaers (strafschop), 4-0 Westdijk, 4-1 El Baouchi