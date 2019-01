Douanier uit Den Haag verdacht van witwassen geld

DEN HAAG - De Rijksrecherche en FIOD hebben vrijdag invallen gedaan in Den Haag, Rotterdam en Schiedam in een onderzoek naar onder meer witwassen door drie douaniers.

Er is in totaal voor 155.000 euro aan contant geld, sieraden en dure horloges in beslag genomen. De drie douaniers van 31, 34 en 37 jaar kwamen in beeld door opvallende contante opnamen en stortingen op hun bankrekeningen. De drie zijn niet opgepakt. Ze werken in de Rotterdamse haven.

LEES OOK: OM eist 3,5 miljoen en motorboot van corrupte douanier Gerrit G.