Opstelling ADO Den Haag: Pinas vervangt de geschorste Beugelsdijk tegen VVV

DEN HAAG - Shaquille Pinas speelt in plaats van de geschorste Tom Beugelsdijk in de verdediging van ADO Den Haag. De jonge verdediger krijgt van ADO-trainer Fons Groenendijk de voorkeur boven Nick Kuipers.

Afgelopen week hadden enkele spelers van ADO last van de griep. Onder andere clubtopscorer Nasser El Khayati was geveld. De smaakmaker is op tijd weer bij krachten en speelt mee tegen de Limburgers.

Verder starten dezelfde namen als de laatste wedstrijd voor de winterstop tegen Feyenoord. Dat duel eindigde in 2-2.

