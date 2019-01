ADO Den Haag na omstreden rode kaart onderuit tegen VVV Venlo

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft de eerste wedstrijd na de winterstop met 2-4 verloren van VVV Venlo. Robert Zwinkels, de keeper van ADO, kreeg bij een 2-2 stand na een omstreden overtreding rood en een penalty tegen. Die penalty werd benut en zorgde voor een voorsprong van VVV. Die voorsprong gaven de Limburgers niet meer uit handen.

De overtreding waar de rode kaart van Zwinkels uit voortkwam leek in eerste instantie op een onschuldige botsing tussen de doelman, VVV-aanvaller Peniel Mlapa en ADO-verdediger Giovanni Troupée. De twee veldspelers lagen op de grond en Zwinkels die bal in zijn handen had, wilde het spel voorzetten. Tijdens die voortzetting stapte hij op het been van Mlapa. Scheidsrechter Jeroen Manschot zag er niets in en liet het spel doorgaan. De VAR in Zeist besloot de beelden toch te bekijken en riep de scheidsrechter naar de zijkant om de situatie te beoordelen.

Die gaf na het zien van ongeveer tien herhalingen een rode kaart aan doelman Zwinkels en een penalty voor VVV. Troupée maakte plaats voor doelman Mike Havekotte die daarmee zijn debuut voor ADO maakte. Hij was kansloos bij de inzet van Mlapa. ADO was op dat moment de sterkere ploeg. Sheraldo Becker was continue een plaag voor de Limburgse verdediging en een doelpunt hing in de lucht. Die lucht werd gitzwart voor ADO na het omstreden moment.



Bovenliggende partij

De eerste helft was ADO Den Haag ook al de bovenliggende partij. In de eerste minuten waren onder andere Lex Immers en Nasser el Khayati gevaarlijk voor het doel van VVV Venlo. Uiteindelijk schoot Sheraldo Becker de Haagse equipe op voorsprong. Na een schitterende pass snelde de buitenspeler langs de verdediging van de Limburgers en schoot knap in de lange hoek raak.

ADO bleef druk zetten op het doel van VVV-keeper Lars Unnerstall. Tot een doelpunt kwam het niet. Als donderslag bij heldere hemel trof de ploeg uit Venlo vervolgens doel. Het was Patrick Joosten die twee minuten voor rust een frommelgoal binnenschoot. Die 1-1 was tevens de ruststand.



Scherp uit de kleedkamer

De ploeg van VVV-trainer Maurice Steijn kwam veel scherper uit de kleedkamer dan ADO. De Limburgers namen een aantal keer het doel van Robert Zwinkels onder vuur. Een van die pogingen trof doel. Joosten mocht weer een treffer bijschrijven. De snelle aanvaller schoot schitterend raak.

Becker, die een goede wedstrijd speelde, stond aan de basis van de 2-2. Hij nam een prima pass van Shaquille Pinas goed aan en snelde langs zijn bewaker. Hij zag vervolgens Erik Falkenburg vrij lopen en speelde hem in kansrijke positie in. De spits twijfelde vervolgens niet en schoot de gelijkmaker binnen.



Eindstand

Een kwartier voor tijd kreeg Zwinkels de omstreden rode kaart. Daarna probeerde ADO het nog wel, maar kon niet scoren. Vlak voor het laatste fluitsignaal schoot Grot de 2-4 eindstand op het scorebord.

Scoreverloop ADO Den Haag - VVV Venlo: (1-1)



1-0 Becker

1-1 Joosten

1-2 Joosten

2-2 Falkenburg

2-3 Mlapa

2-4 Grot

Opstelling VVV Venlo: Unnerstall, Rutten, Promes, Röseler, Kum ('46 Dekker), Post, Seuntjens, Susic ('74 Linthorst), Opoku, Mlapa ('90 Grot), Joosten

Scheidsrechter: Manschot

Gele kaarten: Kum (VVV Venlo)

Rode kaarten: Zwinkels (ADO Den Haag)