Kortsluiting in elektrisch bed mogelijk oorzaak dodelijke brand Leiden Foto: Regio15

LEIDEN - Kortsluiting in een elektrisch bed is mogelijk de oorzaak van de brand die vrijdagavond uitbrak in een verzorgingshuis in Leiden, waarbij een 92-jarige vrouw om het leven kwam. Dit laat haar zoon weten in een reactie aan Omroep West.

Directeur Bert Buirma van het zorgcentrum Roomburgh kan de oorzaak niet bevestigen en zegt dat er nog onderzoek wordt gedaan naar het ontstaan van de brand in de aanleunwoning van het slachtoffer. Volgens hem is de vrouw door verstikking om het leven gekomen. Tijdens de brand werden 20 aangrenzende appartementen tijdelijk ontruimd. Volgens Buirma heeft de brand veel impact op de bewoners van het complex. ‘Een aantal bewoners is erg ontdaan en iedereen leeft mee. Op deze manier overlijden is heel naar.’

Behoorlijke impact De bewoners krijgen veel steun van medewerkers van het Leidse zorgcentrum. Buirma: ‘ Ze hebben zich enorm ingezet en ook op hun heeft het een behoorlijke impact. We troosten en luisteren naar elkaar en proberen daarin een goede weg te vinden.’