Vermiste Alvaro (4) in goede gezondheid aangetroffen Goudvisplein in Den Haag | Foto: Google Streetview

DEN HAAG - De 4-jarige Alvaro, die sinds zaterdagmiddag vermist was, is in goede gezondheid teruggevonden. Het jongetje was voor het laatst gezien op het Goudvisplein toen hij buiten aan het spelen was. Volgens de politie is de kleuter vermoedelijk weggelopen.

Alvaro is inmiddels herenigd met zijn ouders. Via Twitter had de politie een signalement van het jongetje verspreid. Veel mensen hielpen mee met de zoekactie. LEES OOK: Moeder vermiste Max (13) aangehouden