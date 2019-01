Selectie ADO Den Haag steekt doodzieke supporter Harm Huttinga hart onder de riem

DEN HAAG - Afgelopen donderdag maakte de bekende ADO Den Haag-supporter Harm Huttinga bekend dat hij uitbehandeld is. De ADO-supporter van de eeuw kan niet meer genezen van kanker. De selectie van ADO betuigt daarom in een filmpje steun aan de fan.

Aanvoerder Aaron Meijers spreekt de hondstrouwe fan toe en zegt dat ze zijn steun nu al missen. Noodgedwongen kijkt Huttinga de wedstrijd tegen VVV Venlo voor de televisie. ‘Verschrikkelijk’, noemt hij het dat hij de wedstrijden niet in het stadion kan kijken.

De selectie wenst Huttinga daarnaast enorm veel sterkte de komende tijd. Ze besluiten het filmpje met een applaus aan de man die ADO al meer dan vijftig jaar bezoekt.



Tijdens de voorbereiding op het huidige seizoen was al bekend dat Huttinga enorm ziek was. Tijdens de oefenwedstrijd tegen FC Dordrecht kwamen de spelers met een spandoek het veld op: 'Harm, You'll Never Walk Alone', stond erop.

LEES OOK: Zieke ADO-supporter onder de indruk van hoeveelheid kaartjes: 'Ik blijf knokken'