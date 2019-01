Deel dit artikel:













Ravage op Oosteinde in Voorburg na ongeluk Ongeluk op Oosteinde in Voorburg | Foto: Regio15

VOORBURG - Op het Oosteinde in Voorburg is een auto tegen een informatiebord gereden en vervolgens tegen een boom aangeknald. Volgens nieuwssite Regio15 raakten er twee mensen gewond. Op foto's is te zien dat de schade enorm is.

Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en hoe de slachtoffers eraan toe zijn. De traumahelikopter is ter plaatse. Regio15 meldt dat de weg in beide richtingen is afgesloten. LEES OOK: Aanhouding na kettingbotsing op A4 bij Den Hoorn