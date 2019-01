Dansvoorstellingen CaDance in autogarage en museum

DEN HAAG - New stories nieuwe verhalen. Dat is het thema van de negentiende editie van het nationale dansfestival CaDance, dat vrijdag weer van start gaat. De waarschijnlijk meest persoonlijk voorstelling is 4x4: My Story.

Vier jonge, talentvolle choreografen vertellen in een persoonlijke solo op vier bijzondere locaties in de statige Archipelbuurt en Willemspark hun eigen verhaal. Niet in het theater dus, maar in bijvoorbeeld de werkplaats van autogarage Wieringa in de Balistraat en een tentoonstellingszaal van Panorama Mesdag.

Behalve spannende plaatjes, levert het ook bijzondere dansvoorstellingen op. Choreograaf en danser Simon Bus vindt het wel wat hebben: 'Dans op locatie is natuurlijk eerder gedaan, maar deze specifiek - in een autogarage - is natuurlijk heel tof. Zoals je ziet is het sfeervol.'



Lang, slungelig en lenig

Maar wat is het idee achter het locatieproject 4x4? Festivaldirecteur Stacz Wilhelm: 'Door uit het theater te brengen en in een autogarage of een museum, zie je hoe het deel uitmaakt van het dagelijks leven zoals we dat allemaal kennen. En dat is een interessante confrontatie.'

De opdracht waarmee de vier choreografen naar huis zijn gestuurd, is het vertellen van hun eigen verhaal. In het geval van Simon Bus is dat een zelfportret geworden, waarbij hij als danser zich in allerlei onmogelijke bochten wringt: 'Het heeft iets grappigs, mijn lichaam. Ik ben een beetje lang. Slungelig. Leniger. Aan mijn fysiek zie je hoe ik aan het rommelen ben. Dat zegt iets over hoe ik als persoon ben.'

4x4: My Story is van 26 januari tot en met 9 februari te zien tijdens het CaDance Festival, dat komende vrijdag begint.