ADO Den Haag-doelman Robert Zwinkels: 'Het was niet expres, maar ik begrijp dat ik rood kreeg'

DEN HAAG - Robert Zwinkels kreeg tijdens het duel met VVV Venlo een rode kaart. Hij was zelf duidelijk over het voorval. 'Ik stap op het bovenbeen van Peniel Mlapa. Ik keek over hem heen omdat ik het spel wilde voorzetten en zag zijn been niet. Het was geen bewuste actie.’

De ervaren keeper vervolgt: 'Ik voelde dat ik op iemand stond. Toen ik de bal weg had gegooid, tilde ik Mlapa omhoog. De scheidsrechter vroeg wat er aan de hand was en ik zei toen dat ik op het been van Mlapa had gestaan. Toen de scheids naar de zijkant liep om de beelden van de VAR te bekijken, had ik had wel een donkergrijs vermoeden waarom.'

Zwinkels is eerlijk en vindt de rode kaart niet vreemd. 'Als je de beelden terugziet kan ik begrijpen dat hij mij rood geeft', zegt de sluitpost. 'Hij kan niet in mijn hoofd kijken en dus niet weten dat het niet mij intentie was. Ik heb het niet expres gedaan, maar heb wel op zijn been gestaan. Het is knullig en lelijk. Het kost je een penalty, een rode kaart en uiteindelijk punten.'

