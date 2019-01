Schaatsen op natuurijs in De Lier en Ammerstol: 'Je kan jezelf met het ijs scheren, zo glad is het'

DE LIER - In De Lier en Ammerstol kan zondagochtend worden geschaatst op natuurijs. De ijsclubs uit de dorpen hebben de hele nacht doorgewerkt om open te gaan.

'Je kan jezelf scheren met het ijs, zo glad en mooi is het', zegt Bert Timmerman van ijsclub Vooruitgang in Ammerstol. Na een nacht vorst kunnen de schaatsen worden ondergebonden, al is het ijs nog niet dik. 'Zo'n 1 centimeter. Dik genoeg om een paar uur op te schaatsen, maar als het zonnetje erop komt, gaan we vrij snel dicht.'



Ontbijt met bier

Ook bij ijsclub Hard Gaat-ie in De Lier kan zondagochtend worden geschaatst. 'Hij ligt er nu goed bij', zegt voorzitter Wim van den Berg. Hoe lang de baan open blijft, is nog niet bekend. 'Dat ligt eraan hoeveel mensen er komen en hoe lang het ijs goed blijft.'

In beide dorpen zijn ze hele nacht bezig geweest met het opspuiten van de baan. 'De ijsmeesters zitten nu aan het ontbijt met een biertje', lacht Timmerman. In Ammerstol is de baan alleen open voor leden. In De Lier is iedereen welkom.

Bij ijsclub Vlietland in Schipluiden is een grasveld onder water gezet, maar schaatsen gaat daar nog niet. 'Geen denken aan', zegt Aad van Winden van de ijsclub. Het ijs is met 2 tot 2,8 centimeter nog lang niet dik genoeg. 'Wij hebben meer dikte nodig, zo'n 5 centimeter. Bij ons ligt er gras met water, het is geen betonbaan zoals in De Lier. Het ijs heeft afgelopen nacht wel lekker aangezet, meer kunnen we er niet van maken.'

