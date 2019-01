Ricardo Kishna staat na zestien maanden blessureleed voor rentree

DEN HAAG - Ricardo Kishna gaat aankomende week zijn eerste minuten na zijn zestien maanden durende knieblessure weer maken. De aanvaller van ADO Den Haag - die wordt gehuurd van het Italiaanse Lazio - doet dinsdag mee met Jong ADO, dat dan op bezoek gaat bij de beloften van NAC.

Kishna liep in september 2017 een blessure aan zijn kruisband op en ging daarvoor in oktober dat jaar onder het mes. In dat gehele seizoen kwam hij niet meer in actie. Ook de eerste helft van dit seizoen heeft hij aan zich voorbij moeten laten gaan.

Op het trainingskamp in Belek liet trainer Fons Groenendijk al doorschemeren dat Kishna dicht bij zijn rentree zit. Er was een kans dat hij daar al in actie zou komen, maar dat gebeurde niet. 'We gaan niet zitten op een week langer of een week korter. Het gevoel van Kishna moet goed zijn', zei Groenendijk toen.

LEES OOK: ADO Den Haag na omstreden rode kaart onderuit tegen VVV Venlo