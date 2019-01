Deel dit artikel:













Dief valt van balkon en raakt gewond

DELFT - Een dief is zaterdagavond gewond geraakt toen hij van een balkon op straat viel. De man had spullen gestolen bij een huis aan de Hugo de Grootstraat in Delft en probeerde te vluchten, meldt de politie. Hij is opgepakt.

Een getuige belde zaterdagavond de politie nadat hij had gezien dat een man spullen meenam vanaf een balkon. Kort daarna viel de dief, een 38-jarige Delftenaar, vanaf het balkon op straat. Hij liep gewond weg richting de Phoenixstraat. Daar hielden agenten hem aan. Omdat hij gewond raakte aan zijn hand werd hij eerst naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels zit hij vast op het politiebureau en wordt hij gehoord.