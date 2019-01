Deel dit artikel:













20 miljoenste bezoeker voor World Forum Foto: World Forum

DEN HAAG - Na musicalliefhebbers, jazzfans, congresgangers, prinses Beatrix en oud-president Barack Obama, was het zaterdagavond de beurt aan de 20 miljoenste bezoeker. Het World Forum The Hague verwelkomde deze tijdens de voorstelling Nights on Broadway - A tribute to the Bee Gees.

Wethouder Richard de Mos en general manager Michiel Middendorf van het World Forum, verrasten de 20 miljoenste bezoeker met een speciale prijs, onder andere een overnachting en een tour door het gebouw.

Het gebouw kent een rijke historie. In 1969 werd het World Forum, toen nog bekend als het Nederlands Congresgebouw, officieel geopend in het bijzijn van Prins Bernhard. Het gebouw, ontworpen door architect Pieter Oud, was zeer modern voor de jaren zestig. Door de jaren heen kwamen er (inter)nationale grootheden over de vloer zoals leden van het Koninklijk Huis, Neil Armstrong, Kofi Annan, Bill Gates, Hillary Clinton en Barack Obama. Artiesten als Miles Davis, Dizzy Gillespie, Lionel Hampton en Candy Dulfer traden hier op tijdens North Sea Jazz.

Festival De congreslocatie viert op 14 en 16 maart 2019 haar 50-jarig bestaan met o.a. Festival TIJD!, een evenement voor de inwoners van Den Haag en iedereen die een band heeft met dit iconische gebouw. De dag begint met een muziekshow met onder anderen Paul van Vliet, Hans Dulfer, Tim Akkerman, diverse jazzoptredens en De Règâhs. Meer informatie over het festival. Omroep West werkt momenteel aan een speciale documentaire over 50 jaar World Forum in Den Haag. De documentaire is te zien op 2, 9 en 16 maart op TV West. Kijk voor actuele tijden in de tv-gids van Omroep West. LEES OOK: Hoe André meer dan 30 jaar gratis het Nederlands Congresgebouw binnenkwam