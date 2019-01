Totale maansverduistering goed te zien voor vroege vogels

De bloedmaan zoals die te was in juli 2018 | Foto: Ab Donker

LEIDEN - Leden van de Leidse Sterrewacht gaan maandagochtend vroeg uit de veren om gezamenlijk te kijken naar de totale maansverduistering. De weersverwachtingen zijn gunstig, de verduistering is hoogstwaarschijnlijk goed te zien. Het hoogtepunt van de verduistering is om 6.12 uur. De maan is dan bloedrood.

Sander van der Wal van de Leidse Sterrewacht heeft zin in de verduistering, al zal hij niet de hele vroege maandagochtend op het dak van de Leidse Sterrewacht te vinden zijn. 'Het is -10 graden, dat is wel heel erg koud.'

De leden van de Sterrewacht volgen niet alleen de verduistering, hun interesse gaat ook uit naar sterren die normaal niet goed te zien zijn. Van der Wal: 'Normaal vallen deze sterren niet op door het licht van de maan, maar door de verduistering kun je ze een stuk beter zien.'



Bloedmaan

De eerste veranderingen in het maanlicht beginnen rond 3.35 uur, maar dan is er nog niet veel te zien. De echte verduistering begint rond 5.30 uur en duurt iets meer dan een uur. Dan is de maan bloedrood. Het hoogtepunt is even na 6.00 uur. Daarna duurt het een paar uur voor de maan weer schijnt als vanouds.

Een maansverduistering gebeurt als de aarde precies tussen de zon en de maan in komt. De maan staat dan in de schaduw van de aarde. Het zonlicht gaat wel langs de aarde. De dampkring buigt het dan af naar de maan. Rood licht wordt het best afgebogen. Daardoor kleurt de maan tijdens een verduistering rood. Dat wordt een bloedmaan genoemd.



Wachten tot 2025

De vorige totale maansverduistering boven Nederland, afgelopen juli, was door bewolking niet overal goed te zien. De keer daarvoor, in september 2015, gebeurde de maansverduistering midden in de nacht en sliepen de meeste mensen er doorheen.

Wie de maansverduistering van maandagochtend mist, moet geduld hebben. Pas op 7 september 2025 is de eerstvolgende volledige eclips in Nederland weer te zien.