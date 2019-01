Gevluchte gewonde man gevonden

VOORBURG - De gewonde man die werd gezocht na een ongeluk in Voorburg is terecht. Het gaat om een 21-jarige man uit Den Haag, meldt de politie.

De man werd sinds zaterdagavond vermist nadat hij wegliep na een ongeluk op de Parkweg. Een auto met drie inzittenden klapte op een informatiebord en een boom. Het ongeval gebeurde vermoedelijk doordat de auto na een inhaalmanoeuvre een stoeprand raakte. Twee gewonden werden naar het ziekenhuis gebracht.

De politie maakte zich ernstig zorgen om de derde inzittende. 'We zijn blij dat die weer terecht is. Met name vanwege de kou en omdat het een harde klap is geweest', zegt een woordvoerder van de politie. 'We gaan op een later moment met hem in gesprek over zijn rol bij het incident.'



Onderdelen vlogen in het rond

Door de harde klap vlogen volgens de politie onderdelen in het rond, waardoor twee geparkeerde voertuigen beschadigd raakten.