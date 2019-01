Freek Vonk beroerd op de Filipijnen, vrees voor knokkelkoorts

DEN HAAG - Zware tijden voor Freek Vonk. De bioloog uit Scheveningen ligt al drie dagen ziek in bed in een hutje op de Filipijnen. Vonk vreest dat hij is getroffen door knokkelkoorts.

In typische Freek Vonk bewoordingen - 'Holy Moly dit liep even anders dan gepland' - laat de bioloog op Instagram weten dat hij zich erg beroerd voelt. Vonk is in het Aziatische land voor opnamen van 'Freeks Wilde Wereld. Maar hij moest zijn zoektocht naar de zeldzaamste krokodillen ter wereld staken omdat hij zich behoorlijk beroerd voelde. Het is de eerste keer dat de bioloog de opnames van zijn programma moet staken vanwege ziekte.

De Scheveninger heeft last van hoge koorts, buikkrampen, misselijkheid, hoofdpijn en spierpijn. Symptomen die hem doen vrezen dat hij is getroffen door knokkelkoorts. 'Na drie dagen lang op een houten bedje in de jungle te hebben gelegen, is het nu tijd voor een check bij de arts…hopelijk geen dengue.'



Vaker pech

Het zit Vonk wel vaker wel niet mee. Twee jaar geleden raakte hij gewond door een haaienbeet, waar hij een flink litteken aan overhield. In 2016 moest hij verlost worden van twee flinke larven die zich in zijn been hadden genesteld. Eerder had een bloedzuiger het al op de bioloog gemunt, dit beest liet de bioloog maar liefst vijftien uur bloeden.