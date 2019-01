Can Memisoglu schiet Westlandia in slotfase naar zege in derby tegen Quick

REGIO - Door een late treffer van Can Memisoglu heeft Westlandia voor de tweede keer dit seizoen de derby met het Haagse Quick gewonnen. De Westlandse invaller schoot vijf minuten voor tijd op aangeven van Giovialli Serbony de enige goal van de middag binnen: 0-1.

Quick was al vroeg in het duel dicht bij een doelpunt, maar de paal stond een Haagse treffer in de weg. Een rustig half uur volgde, waarna Westlandia op slag van rust een grote kans kreeg via Serbony. Maar hij schoot naast.

Na rust waren beide ploegen nadrukkelijk op zoek naar de openingstreffer. Het spel ging over en weer, maar de scherpte ontbrak lange tijd om tot scoren te komen. Zo stond een verdediger van Quick met een goede actie een goal van Westlandia in de weg. Namens Quick schoot Roderick Meinema vanaf een kansrijke positie naast.



Slotfase

Quick en Westlandia leken elkaar in evenwicht te gaan houden, maar in de slotfase was het alsnog raak. Memisoglu - notabene oud-speler van Quick - deed van dichtbij zijn oude ploeg pijn.

De tweede seizoenshelft verloopt voor Westlandia - de nummer vijftien - vooralsnog voorspoedig. De twee duels na de winterstop zijn allebei positief afgesloten. De Naaldwijkers hebben de punten hard nodig in de strijd om lijfsbehoud. Quick won de eerste wedstrijd van 2019 ook, maar ziet door deze nederlaag een einde komen aan een reeks van vijf overwinningen op rij.



Gelijkspel

De andere Haagse ploeg in de derde divisie zondag - HBS - begon vorige week het nieuwe jaar ook met een overwinning. Dongen werd knap met 3-1 verslagen. Op bezoek bij EVV in Echt werd er zondag een punt gepakt. Nadat de thuisploeg in de slotfase van de eerste helft op voorsprong was gekomen, tekende Daley Sandel halverwege de tweede helft voor de gelijkmaker: 1-1.

HBS moet net als Westlandia hard knokken om ook volgend jaar in de derde divisie te spelen. De ploeg bezet momenteel de zestiende plaats.

Scoreverloop Quick - Westlandia 0-1 (0-0): 0-1 Memisoglu

Scoreverloop EVV - HBS 1-1 (1-0): 1-0 n.n.b., 1-1 Sandel