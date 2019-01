Deel dit artikel:













Rijswijkse vrouw bewusteloos na hoge concentratie koolmonoxide Foto: Regio15

RIJSWIJK - In de Van Stein Callenfelsstraat in Rijswijk heeft de brandweer zondagmiddag een bejaarde vrouw bewusteloos uit haar woning gehaald. In de flat is koolmonoxide vrijgekomen. Zij is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. In diverse woningen in het complex moesten bewoners even naar buiten.

De brandweer ging naar binnen nadat buren melding maakten van een alarminstallatie die veel geluid maakte. Hulpverleners hebben een stormram gebruikt om binnen te komen. Eenmaal binnen is het slachtoffer buiten bewustzijn aangetroffen en is een hoge concentratie koolmonoxide gemeten. Het lijkt erop dat deze afkomstig was een verwarminginstallatie. Enkele woningen in de portiekflat zijn direct gecontroleerd. Omdat niet iedereen thuis was moesten hulpverleners ook deuren forceren. Inmiddels zijn alle bewoners weer terug in huis. Het is niet bekend hoe het nu met het slachtoffer gaat.