Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











West Wekker: Schaatsen op natuurijs, E-health en een totale maansverduistering Schaatspret I Foto: Omroep West

DEN HAAG - Goedemorgen! De schaatsliefhebbers hebben waarschijnlijk een fantastisch weekend gehad, want er kon worden geschaatst op natuurijs. Weliswaar op nog maar twee plekken in de regio, maar mogelijk breidt dit aantal zich de komende dagen uit. Hoewel het vandaag opnieuw een zeer zonnige dag wordt, is het eigenlijk Blue Monday. Ofwel de meest depressieve dag van het jaar. Er zijn hier en daar wat activiteiten, onder meer bij de organisatie Visio in Den Haag.

Wat kun je vandaag verwachten:

In het Louwman Museum in Den Haag start de E-healthweek. Dat heeft te maken met het gebruik van technologie in de gezondheidszorg. Dit is een oplossing voor het grote tekort aan personeel in de zorg. Minister Bruins opent de manifestatie en er worden prijzen uitgereikt aan onder meer het meest innovatieve verpleeghuis en voor de beste zorg-app.

De vroege vogels krijgen er vanochtend misschien iets van mee: de totale maansverduistering. Het hoogtepunt van die verduistering is rond 6:12 uur. De maan is dan bloedrood. Bij de Leidse sterrenwacht volgen ze alles met veel belangstelling. Ze kijken daar niet alleen naar de maansverduistering, maar ook naar de sterren die anders niet goed te zien zijn.

Schaatsen op echt ijs: het is steeds zeldzamer. Maar het afgelopen weekend kon het in De Lier en Ammerstol. Vandaag wordt het twijfelachtig, omdat de temperatuur stijgt naar zes graden. Vanaf dinsdag wordt het weer kouder. Mogelijk wordt het aantal schaatsplekken in de loop van deze week dus uitgebreid.

Het weer: Het zonnige winterweer houdt ook vandaag aan. Wel wordt het met zes graden overdag warmer dan in het voorbije weekend. Vanaf dinsdag gaat er wel iets veranderen, maar het blijft koud. Je moet dan rekening houden met sneeuw, die mogelijk blijft liggen. Het zonnige winterweer houdt ook vandaag aan. Wel wordt het met zes graden overdag warmer dan in het voorbije weekend. Vanaf dinsdag gaat er wel iets veranderen, maar het blijft koud. Je moet dan rekening houden met sneeuw, die mogelijk blijft liggen. Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files. Dit moet je ook nog weten:

Het gaat vandaag in Den Haag veel over onderwijs. Zo maakt de Onderwijsinspectie bekend welke nieuwe scholen de komende drie jaar het predicaat 'excellent' mogen voeren. Excellente scholen zijn scholen die hoge kwaliteit leveren, zodat hun leerlingen steeds beter onderwijs krijgen. In Dudok is vanavond een debat met de titel 'Het onderwijs verzuipt'. Vakbond AOb gaat met een aantal landelijke politieke partijen in debat over de toekomst van het onderwijs in Nederland.

De kans is groot dat het Bronovo-ziekenhuis in Den Haag binnen enkele jaren de deuren definitief sluit. Dan verdwijnt het iconische ziekenhuis waar velen bijzondere en mooie herinneringen aan hebben. Omroep West vroeg naar jouw meest dierbare herinneringen. Komende week ga je de mooiste verhalen zien en horen op onze online kanalen en op radio en televisie.

Het zijn zware tijden voor Freek Vonk. De bioloog uit Scheveningen ligt al drie dagen ziek in bed in een hutje op de Filipijnen. Vonk vreest dat hij is getroffen door knokkelkoorts. In typische Freek Vonk bewoordingen - 'Holy Moly, dit liep even anders dan gepland' - laat de bioloog op Instagram weten dat hij zich erg beroerd voelt.

Vandaag op TV West: Johan Gaat Scheiden

In ‘

In ‘ Johan gaat Scheiden ’ duikt presentator Johan Overdevest, in samenwerking met de gemeente Den Haag, in de wereld van afvalverwerking en recycling. Elke aflevering staat er een afvalstroom centraal zoals plastic, papier, glas, textiel en gft-afval. Maar komt al ons gescheiden afval niet toch op een grote hoop terecht? Johan zoekt het voor je uit!