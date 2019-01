Bloedmaan goed te zien: 'De moeite waard om even voor op te staan!'

Bloedmaan in Alphen aan den Rijn | Foto: Jan Willem de Wit

Bloedmaan in Alphen aan den Rijn | Foto: Joost Mooij

Bloedmaan in Katwijk | Foto: Dirk van Egmond

Bloedmaan in Katwijk | Foto: Dirk van Egmond

Bloedmaan in Warmond | Foto: Hans Roest

LEIDEN - De bloedmaan leidde maandagochtend tot veel enthousiaste reacties op social media. Ook in onze regio zijn mensen vroeg opgestaan om foto's te maken van dit bijzondere fenomeen.

Een van de mensen die vroeg opstond om de bloedmaan te bekijken, was fractievoorzitter Theo Krins van de ChristenUnie in Gouda.



'Het was echt een topnacht'

In Leidschendam-Voorburg had wethouder Nadine Stemerdink er de wekker voor gezet. Zij vond de bloedmaan 'supermooi'. 'De moeite waard om even voor op te staan. Maar het was wel heel erg koud!'

Bij de werkgroep Leidse Sterrenwacht bekeek Sander van der Wal het fenomeen uiteraard ook. 'Ik vond de bloedmaan erg mooi', vertelt hij. 'Je kon hem duidelijk zien, de positie was ook erg mooi. Een kleine bonus was dat Venus en Jupiter dicht bij elkaar stonden en ook te zien waren. Het was echt een topnacht!'

HIj bekeek het fenomeen, dat een uur duurde, met een telescoop. 'Dan heb je goede beelden', legt hij uit. 'Mooi scherp.'



Fenomeen

Het fenomeen bloedmaan ontstaat als de aarde precies tussen de zon en de maan in komt te staan. De maan staat dan in de schaduw van de aarde. Het zonlicht gaat dan langs de aarde en de dampkring buigt dit dan af naar de maan. Rood licht wordt het best afgebogen. Daardoor kleurt de maan tijdens die verduistering rood.

Maansverduisteringen komen een paar keer per jaar voor. Maar die van maandag was volledig en ook nog eens vrijwel helemaal te zien in Nederland.