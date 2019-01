'Ik denk dat er zondag duizend mensen waren', ijsbanen gaan ook maandag open

De schaatsbaan in De Lier is weer geopend. | Foto: Omroep West

DE LIER - Schaatsliefhebbers konden zondag hun hart ophalen in De Lier en Ammerstol. Daar was door vrijwilligers de hele nacht doorgewerkt zodat daar een fraaie ijslaag lag.

'We hadden een schitterende baan liggen', blikt voorzitter Wim van den Berg van Hard Gaat-ie in De Lier terug. 'Ik denk dat hier duizend mensen waren.' De baan was open van 9.00 tot 17.00 uur. 'We hadden een laag kalk over de ijslaag aangebracht', legt Van den Berg uit. 'Zodat het zonlicht weerkaatst werd. Anders hadden we niet zo lang door kunnen schaatsen.'

Daarna gingen de vrijwilligers weer aan de slag om de baan te prepareren voor maandag. 'We zijn tot middernacht aan het sproeien geweest. De baan ligt er nu weer schitterend bij', vertelt Van den Berg. Om 9.00 uur konden de schaatsliefhebbers er weer terecht.



Ammerstol

Ook in Ammerstol is de ijsbaan maandag open, sinds 9.00 uur. 'Tot zolang de weersomstandigheden het toelaten.'