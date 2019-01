School Hazerswoude-Dorp ontruimd vanwege gaslek: kinderen hebben dag vrij

HAZERSWOUDE-DORP - De Johannes Postschool in de Sportparklaan in Hazerswoude-Dorp is maandagochtend ontruimd nadat rond 8.30 uur een vreemde lucht werd geroken. Liander werd opgeroepen om de gasleiding te controleren, er bleek een gaslek te zijn. De kinderen zijn naar huis gestuurd.

Een woordvoerder van de brandweer Hollands Midden laat weten dat de leerlingen naar huis zijn gestuurd of worden opgevangen in basisschool De Springplank, die eveneens gevestigd is in de Sportparklaan.

De leerlingen zijn de rest van de dag vrij, laat een woordvoerder van de Johannes Postschool weten. 'Anders blijven we heen en weer rijden.'



Lekje

Volgens een woordvoerder van Liander is er een 'lekje' ontdekt bij de meter en een lek buiten. Het eerste probleem was om 10.00 uur opgelost en hij verwacht dat het andere lek ook op korte termijn opgelost kan worden. 'Hoe het lek is ontstaan, is nog niet duidelijk.'





