Mondharmonicaspelers moeten Billy Joel het recordboek inblazen

VOORBURG - Blaas je altijd al hoog van de toren, dan is dit je kans! The Billy Joel Experience uit Voorburg is op zoek naar mondharmonicaspelers voor een recordpoging. The tiributeband wil met zoveel mogelijk mondharmonicaspelers het bekende nummer 'Piano Man' van Billy Joel gaan spelen. Dit moet dan een plekje gaan opleveren in The Guinness World Records.

'Goodnight Saigon', ' Honesty', 'We Didn't Start the Fire', 'Only the good die young'; de Amerikaanse muzikant en artiest Billy Joel bouwde vooral in de Jaren '70, '80 en '90 van de vorige eeuw een indrukwekkend repertoire op met vele hits. Een van zijn bekendste nummers is wel 'Piano Man', een melancholisch lied over het troosteloze bestaan van Joel als muzikant in een pianobar.

Vijfenveertig jaar later staat deze oude klassieker weer volop in de belangstelling. Zo haalde het lied afgelopen jaar een derde plek in de Top 2000, de hoogste notering voor het nummer ooit. In Voorburg willen ze daar nu nog een schepje bovenop doen, 'Piano Man' moet worden opgenomen in het bekende recordboek; The Guiness World Records.



Iedereen kent dit nummer

Saskia Reijenga van het management van The Billy Joel Experience: 'Piano Man is een klassieker die bij jong en oud bekend is. In het lied zit een bekend mondharmonicamelodietje. Dat stukje willen we met zoveel mogelijk mensen op mondharmonica gaan spelen om het zo het recordboek in te blazen.'

The Billy Joel Experience roept iedereen met een mondharmonica op om mee te doen. 'Het deuntje van 'Piano Man' is makkelijk op mondharmonica te spelen', zo laat Reijenga weten. 'En voorafgaand aan de Piano Man Challenge geven we ook nog een korte workshop voor mensen die het nummer nog niet helemaal on der knie hebben.'



Geef je op

De recordpoging zal 12 juni gehouden worden, waar precies is nog niet bekend maar waarschijnlijk in Den Haag of omstreken. Wil je meedoen aan dit evenement dat kun je een mail te sturen naar saskia@evenemento.nl met de vermelding Piano Man Challenge.

