Tijd voor koek en zopie, maar wat is zopie eigenlijk?

Even pauzeren met wat warms in Ammerstol | Foto: Omroep West

REGIO - Nu de temperatuur onder nul is en de ijsbanen open zijn, duikt ook de koek en zopie weer op. Maar wat is het eigenlijk? Omroep West duikt in de historie. Een rondje langs de ijsbanen leert ons overigens dat het assortiment koek en zopie vrij beperkt is in onze regio.

In de 17de eeuw is er al sprake van koek en zopie. Het woord zopie is afgeleid van zoopje, soopje of sopie; er wordt een borreltje mee bedoeld. De term wordt van oudsher gebruikt voor de verkoop van voedsel en drank tijdens schaatsperiodes. De koek kan van alles zijn, maar zopie heeft een redelijk vaste receptuur. Het is een mengsel van (bok)bier en rum waaraan eieren, kaneel en kruidnagelen worden toegevoegd. Het geheel wordt verwarmd en heet gedronken.

Later, in de 20e eeuw, wordt in een koek-en-zopietent vaak warme punch verkocht. Geleidelijk wordt onder zopie van alles en nog wat verstaan. Voornamelijk chocolademelk, glühwein, maar ook erwtensoep. De fantasie rond de koek is tegenwoordig ver te zoeken. Kano's of gevulde koeken komt het meest voor. Alhoewel ze bij ijsbaan in Ammerstal ook roze glacékoeken verkopen.



Vrije handel op het ijs

Door de eeuwen heen is de verkoop van sterke drank altijd streng gereguleerd. De wetgever beteugelde de verkoop voor zover die zich aan land of op het water bevonden. Maar op het ijs golden andere regels. Zolang de weersomstandigheden gunstig waren kregen koek-en-zopietenten een vrijgeleide. Om dezelfde reden werden ook gok- en hoerententen uitgebaat op het ijs.

De ijsbaan van Hard Gaat-ie in De Lier verkoopt overigens geen sterke drank. 'De zopie bestaat uit koffie en chocolademelk', vertelt een razenddrukke voorzitter Wim van der Berg. De verkoper op de IJsbaan in Ammerstol voegt aan de warme chocolademelk een toef slagroom toe én eventueel wat sterkers. Er wordt ook warme punch geschonken.



Zo brouw je je eigen zopie

Ingrediënten:

­- 1 liter (bok)bier

- 1 pijpje kaneel

- 2 kruidnagels

- 2 plakjes citroen

- 125 gram bruine basterdsuiker

- 2 eieren

- 1 dl rum

Bereidingswijze:

Breng het bier samen met het pijpje kaneel, de kruidnagels en de citroen aan de kook. Laat het goedje zo'n 20 minuten op een zacht pitje lekker doorpruttelen. Roer de suiker met de eieren los en bind hier het bier mee. Voeg op het laatst de rum toe. Gezondheid!

LEES OOK: 'Ik denk dat er zondag duizend mensen waren', ijsbanen gaan ook maandag open