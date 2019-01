Ben jij die man met bivakmuts en slagersmes? De politie zoekt je

DEN HAAG - Agenten van het Haagse politiebureau Hoefkade willen graag weten wat zich zondagmiddag heeft afgespeeld in de Rivierenbuurt. Daar werd een man achterna gezeten door een andere man met een bivakmuts en een slagersmes.

Om 14:05 uur rende de man, helemaal in het zwart gekleed met bivakmuts en slagersmes in de hand, achter de 20-jarige man aan.

De politie is op zoek naar het duo. Zowel naar de man met het mes als degene die achterna werd gezeten. Dat is een man met een Noord-Afrikaans uiterlijk, met een opgeschoren kapsel en een gezet postuur. Hij droeg een donkere broek en een zwart glimmend jasje. Na de achtervolging is hij in een bestelauto gestapt en weggereden.

