Ambulancemedewerker mishandeld in Leiden, man (20) aangehouden Ambulance | Foto: ANP

LEIDEN - Een ambulancemedewerker is maandagochtend gewond geraakt op de Smellekenhorst in Leiden. De ambulance was opgeroepen vanwege een medische situatie.

Toen de ambulancemedewerkers rond 5.30 uur aankwamen, stond een 20-jarige man uit Voorschoten hen onder een flat op te wachten. Een van de ambulancemedewerkers sprak hem aan, maar de man uit Voorschoten reageerde agressief. Omdat ze zich niet veilig voelden, sloten de ambulancemedewerkers de ramen van hun auto. Daarop sloeg de 20-jarige man een van de ruiten aan diggelen. Een ambulancemedewerker raakte hierdoor gewond.

Politie Vanwege de dreigende situatie besloten de ambulancemedewerkers door te rijden en de politie te waarschuwen. Agenten hielden vervolgens de Voorschotenaar aan. Voor de medische situatie aan het Smellekenhorst werd een andere ambulance ingezet. LEES OOK: Campagne voor veiligheid hulpverleners tijdens jaarwisseling