Met 400 kinderen taart eten: Casimirschool alweer excellent

Taart om te vieren dat de Casimirschool in Gouda weer excellent is | Foto: Casimirschool

GOUDA - Voor de derde keer sinds 2014 is de Casimirschool uit Gouda maandag uitgeroepen tot Excellente School. 'We hebben vanmorgen met 400 kinderen taart gegeten', zegt directeur-bestuurder Wouter Groot. Naast diens school hebben vandaag nog 78 scholen het predicaat Excellent ontvangen.

Excellente scholen bestaan sinds 2012. Het predicaat wordt tegenwoordig toegekend door de Inspectie van het Onderwijs, op basis van een onafhankelijke jury. Scholen kunnen zelf het predicaat aanvragen, als zij vinden dat zij zich onderscheiden door een speciale aanpak van specifieke vakken, bijvoorbeeld wetenschap en techniek, beweging en sport, cultuureducatie en muziek, etcetera.

Bij de Casimirschool staat 'zelfbewustzijn' van de leerlingen centraal. Groot: 'Samen met de leerkracht bepalen de leerlingen voor een deel zelf wat ze willen leren. Ze kunnen bijvoorbeeld zelf besluiten of ze al dan niet naar een instructieles voor rekenen gaan. Als ze menen dat niet nodig te hebben kunnen ze de tijd gebruiken om zich in iets anders te verdiepen. En als achteraf blijkt dat ze zichzelf hebben overschat dan heb je daar een gesprek over. Dat is goed voor hun ontwikkeling en zelfbewustzijn.'



Niet harder lopen

Niet alle scholen hebben zin om zich op te werpen als Excellente School. Volgens sommigen zou er teveel 'papieren rompslomp' bij komen kijken. Maar Wouter Groot herkent zich daar niet in. 'Wij zijn altijd in ontwikkeling en we hoeven niet harder te lopen om in aanmerking te komen voor het predicaat. En je bent als school toch al verplicht om je kwaliteit zichtbaar te maken voor de schoolinspectie.'



Losse flodder

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) noemt het predicaat ‘Excellente Scholen’ een neppredicaat. Uit protest gaat de scholierenorganisatie een eigen keurmerk ‘Excellentere scholen’ uitreiken. Volgens het LAKS tellen de meningen van leerlingen niet mee bij het kiezen van de winnende scholen. Groot ontkent dat: 'Dat klopt niet. Leerlingen spreken zelf ook met de onafhankelijke jury, dus ze worden gehoord. Dit is een losse flodder van het LAKS.'

