KNVB schorst ADO-doelman Zwinkels voor één duel, keeper mist uitduel met NAC

DEN HAAG - De openbaar aanklager van de KNVB heeft ADO Den Haag-doelman Robert Zwinkels een schorsing van twee wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk, opgelegd. De Haagse club heeft de straf geaccepteerd en mist de keeper daardoor alleen vrijdagavond in de uitwedstrijd tegen NAC.

Zwinkels stapte zaterdagavond in de wedstrijd met VVV op het been van aanvaller Peniel Mlapa. Scheidsrechter Jeroen Manschot ontging de situatie, maar werd door de VAR in Zeist teruggeroepen.

Na het zien van meerdere herhalingen gaf Manschot een rode kaart aan doelman Zwinkels en een penalty voor VVV. Troupée maakte plaats voor doelman Mike Havekotte die daarmee zijn debuut voor ADO maakte.





