Inzamelingsactie voor begrafenis slachtoffer steekpartij Weimarstraat Steekpartij aan de Weimarstraat in Den Haag. (Foto: Regio15)

HAZERSWOUDE-RIJNDIJK - Online is een inzamelingsactie gestart voor de begrafenis van het slachtoffer van de fatale steekpartij donderdag op de Weimarstraat in Den Haag. Daarbij kwam de 25-jarige Björn om het leven. Maandagmiddag rond 13.30 uur was er al meer dan 2700 euro opgehaald, van de 6000 euro die als doel gesteld is. In minder dan 24 uur hadden al meer dan honderd mensen gedoneerd.

'Björn was in de bloei van zijn leven en net een dag 25 jaar, toen zijn leven afgelopen donderdag op wrede wijze werd beëindigd', staat op de pagina waar gedoneerd kan worden. Na de steekpartij is een 27-jarige Hagenaar aangehouden. Hij liep met zijn moeder door de Weimarstraat. Ooggetuigen zien dat het slachtoffer en de verdachte gelijk ruzie krijgen als ze elkaar zien. Tekst loop door onder Facebookpost: Het slachtoffer wordt neergestoken en wordt zwaar gewond naar het ziekenhuis afgevoerd waar hij later overlijdt. Na de steekpartij gaan de man en zijn moeder naar binnen bij een Antiliaans-Chinees restaurant. Daar vangt de eigenaar op dat de ruzie tussen de twee mannen draait om 'een relatie die uit is gegaan'.

Geen uitvaartverzekering De initiatiefnemer van de actie schrijft dat Björn geen uitvaartverzekering had en dat daarom geld wordt ingezameld om hem een 'begrafenis [te] geven die hij verdient' 'Björn was een vrolijke en positieve jongen, hardwerkend, een goede zoon, broer, vader en vriend. Hij laat een zoontje van 2, zijn vrouw en familie van wie hij zielsveel hield achter.' LEES OOK: Slachtoffer (25) steekpartij Haagse Weimarstraat overleden