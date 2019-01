Bagage gestolen uit lockers op Den Haag CS

DEN HAAG - Een aantal gebruikers van bagagekluizen op station Den Haag Centraal zijn de dupe geworden van dieven. Twee mannen hebben los van elkaar een koffer en rugzakken gestolen uit de lockers. De verdachten zijn daarbij duidelijk in beeld.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 22 januari. Meer zaken zijn hier vinden.

Op zondagochtend 21 oktober stopt een vrouw haar koffer in één van de kluizen op het station. Ze betaalt bij het bedieningspaneel en vertrekt. Even later komt een man de ruimte met de lockers binnen. Hij voelt aan de deuren van de lege kastjes om te checken of er spullen in liggen.

Dan blijkt dat de kluis waarin de vrouw haar koffer heeft gestopt, niet goed is afgesloten. De man ziet dat er een koffer en een plastic tas in liggen. Voor de vorm controleert hij nog een aantal andere kluizen, maar al vrij snel slaat hij toe. Hij haalt de koffer uit de locker en loopt ermee weg.



Twee rugzakken

Op zaterdag 3 november worden twee rugzakken gestolen. Die zijn 's morgens door een man en een vrouw in een kluis gestopt. Als ze 's avonds terug komen, zijn de tassen weg. Uit bewakingsbeelden blijkt dat ze zijn gestolen door een andere man dan die op 21 oktober toesloeg.

De verdachte is die zaterdag meerdere keren in de kluisruimte aanwezig. Aan het begin van de avond weet hij de kluis via het bedieningspaneel open te krijgen. Eerst haalt hij één van de tassen eruit. Een half uur later komt hij terug om de tweede tas te halen.



Controleer je kluis

De politie benadrukt dat het veilig is om je bagage in een kluis op het station op te bergen. Maar het is wel van belang om altijd te controleren of de deur goed is afgesloten nadat je hebt betaald, en om het kaartje dat je ontvangt goed te bewaren.



Herkent u de mannen?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem