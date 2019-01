Alphenaar recht onder bewakingscamera in elkaar geslagen

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een gezwollen hoofd en wonden op zijn neus en kin. Dat is wat een 29-jarige man uit Alphen aan den Rijn heeft overgehouden aan een mishandeling in het centrum van de stad. Hij is door drie mannen geschopt en geslagen. Omdat het precies onder een bewakingscamera gebeurde, zijn er duidelijke beelden van de verdachten.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 22 januari. Meer zaken zijn hier vinden.

Het slachtoffer is in de nacht van zaterdag 27 op zondag 28 oktober samen met een vriendin wezen stappen. Om 3.20 uur is het mooi geweest en gaan de twee naar huis. Onderweg naar de bus wil de man nog even geld pinnen bij een bank aan de Castellumstraat.

Ze lopen langs een groepje mannen dat op de Paradijslaan staat. In het voorbijgaan roept de man iets naar het groepje en hij loopt vervolgens door naar de pinautomaat. De mannen pikken de opmerking kennelijk niet en komen verhaal halen.



Klappen en schoppen

Er ontstaat een discussie, waarbij één van de mannen intimiderend voor het slachtoffer gaat staan. De woordenwisseling duurt een aantal minuten. Ook de vriendin van het slachtoffer raakt bij de discussie betrokken. Op het moment dat zij tussen haar vriend en één van de mannen in gaat staan, verplaatst de hele groep zich wat naar achter.

Dan duwt de 29-jarige man één van de mannen van zich af. Vervolgens wordt hij naar de grond gewerkt en door drie mannen geslagen en geschopt, waaronder tegen zijn hoofd. Na de mishandeling rennen de mannen weg richting de Paradijslaan. Het slachtoffer wordt met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, waar de verwondingen aan zijn hoofd zijn behandeld.



Drie mannen herkenbaar

Op de beelden zijn drie mannen herkenbaar in beeld, omdat zij de 29-jarige man daadwerkelijk hebben mishandeld. De klappen en schoppen zijn ook gefilmd, maar Openbaar Ministerie heeft besloten dat die beelden niet getoond mogen worden. Een vierde man staat wel bij het groepje, maar doet niet mee aan de mishandeling. Daarom is hij onherkenbaar gemaakt.



Herkent u de verdachten?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem