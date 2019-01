Deel dit artikel:













Vrouwelijke overvaller gaat hardhandig te werk bij supermarkt Den Haag De verdachten | Beeld: Politie De verdachten | Beeld: Politie De verdachten | Beeld: Politie De verdachten | Beeld: Politie

DEN HAAG - Een man en een vrouw hebben samen supermarkt Quick-E aan de Valkenboslaan in Den Haag overvallen. Opvallend is dat de vrouw een stuk hardhandiger en ongeduldiger is dan de man. De medewerkster van de winkel is ruw tegen de grond geduwd door de vrouw.

Geschreven door Team West

Opsporingsprogramma op TV West

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 22 januari. Meer zaken zijn hier vinden. De overval vindt plaats op vrijdag 14 december rond 13.30 uur. De twee daders komen de winkel binnen en lopen meteen door naar de kassa, waar het slachtoffer staat. De man haalt een vuurwapen tevoorschijn en de vrouw gaat achter de toonbank op zoek naar geld. Dan trekt ze de medewerkster hardhandig naar de kassa, die ze vervolgens moet openmaken. De medewerkster wordt tegen de grond geduwd en de vrouwelijke overvaller haalt de kassa leeg. De man blijft naast haar staan. Als de daders ongeveer 1000 euro hebben buitgemaakt, gaan ze er vandoor. Tijdens de hele overval hebben ze geen woord gezegd.

Tweede overval Voor het slachtoffer is dit de tweede overval die ze meemaakt. De eerste was ’s avonds. Hierdoor heeft ze besloten om alleen nog overdag te werken in de hoop zoiets nooit meer mee te maken. Nu is ze ook op klaarlichte dag overvallen. De man en de vrouw zijn beiden blank, tussen de 20 en 30 jaar oud en mogelijk van Oost-Europese afkomst. De politie hoopt dat iemand ze herkent aan de hand van de beelden. Ze zijn in de winkel gefilmd, maar ook door een camera op de Fahrenheitstraat. Daarnaast komt de recherche ook graag in contact met getuigen van de overval en met mensen die weten hoe de twee zijn gevlucht.

Herkent u de verdachten? Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Tip de politie via WhatsApp

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem