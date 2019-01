Tien angstige minuten tijdens overval voor personeel Kruidvat Moordrecht

MOORDRECHT - Twee jonge personeelsleden van het Kruidvat in Moordrecht hebben tien minuten in doodsangst gezeten toen de winkel in december werd overvallen. De daders bedreigden hen met een mes en zijn vertrokken met geld uit de kassa en met tientallen rollen muntgeld, waarvan ze onderweg een deel hebben verloren. De politie hoopt dat iemand de mannen herkent aan de hand van de beelden of dat ze zijn gezien op hun vlucht.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 22 januari. Meer zaken zijn hier vinden.

Op vrijdagavond 14 december zijn de twee medewerksters om 20.00 uur bezig met het afsluiten van de winkel aan de Kerklaan. Op het moment dat ze een aantal karren met spullen naar binnen rijden, komen er twee in het zwart geklede overvallers binnen. Hun gezichten zijn bedankt en één van hen heeft een mes bij zich. Ze eisen geld uit de kassa.

Eén van de vrouwen maakt de twee kassa's open en de overvaller haalt het geld er uit. Zijn handlanger pakt intussen een doosje condooms en een flesje drinken uit de winkel. Het geld uit de kassa is niet genoeg: de medewerksters moeten mee naar de kantoorruimte, op zoek naar meer geld.



Muntrollen

De minuten die volgen zijn zenuwslopend voor de vrouwen. De overvallers willen per se meer geld. Uiteindelijk nemen ze tientallen rollen muntgeld mee en om 20.10 uur vertrekken ze. Ze stoppen hun buit in tasjes van Kruidvat die ze in de winkel vinden. Op de beelden is te zien dat de buit nogal zwaar is.

Opvallend is dat één van de overvallers 'sorry dames' zegt voor ze vertrekken. De overval is behoorlijk hard aangekomen bij de twee. Ze krijgen hulp en begeleiding bij de verwerking.



Vluchtroute

De twee daders verlaten het Kruidvat en gaan rechtsaf via de Kerklaan naar het Kerkplein. Vervolgens lopen ze rechtsaf door de West Buurtstraat. Via de Dorpsstraat en het Westeinde komen ze terecht bij het pand van Sanare Thuiszorg. Daar splitsen ze op. Eén van de twee gaat voor het pand naar beneden richting het parkje dat er naast ligt. Via dit parkje kan hij op dezelfde plaats zijn uitgekomen als de andere dader.

Die is namelijk na het pand van Sanare naar beneden naar het parkje gegaan. Hij is parallel aan het Westeinde richting Emmastraat gelopen. Mogelijk is hij daarna via de Prinses Beatrixstraat linksaf de Oranjelaan in gegaan, en daarna rechts richting Prinses Irenestraat om uiteindelijk op de Prins Bernardstraat uit te komen. Eén van de mannen is daarna gezien op het moment dat hij via de Prins Bernhardstraat rechtsaf de Prinses Margrietstraat in slaat.



Molukse wijk

De overvallers zijn rechtstreeks de Molukse wijk in gevlucht. Mogelijk kennen ze die buurt. Het kan opgevallen zijn dat één van de twee of allebei de mannen moeilijk liepen vanwege de zware buit. Door de behoorlijke hoeveelheid muntgeld ging lopen en rennen niet makkelijk. De politie komt graag in contact met mensen die de overvallers hebben gezien op hun vlucht.

Ook voor de overval kunnen de mannen zijn gezien. Ze hebben voor 20.00 uur zeker een kwartier in de Tuin van Bier, recht tegenover het Kruidvat gestaan, vermoedelijk om hun kans af te wachten. Dit kan zijn opgevallen, omdat ze zich hier misschien hebben voorbereid door hun gezichten te bedekken.



Geld verloren

Op de Emmastraat en nabij de Prinses Beatrixstraat en de Oranjelaan zijn geldrollen gevonden. Als u heeft gezien dat die door de overvallers zijn verloren, komt de politie graag met u in contact. Het is ook mogelijk dat het winkeliers uit de buurt is opgevallen dat mensen na 14 december met opvallend veel muntgeld hebben betaald. Ook in dat geval hoort de politie dat graag.



Heeft u informatie?

