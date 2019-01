Deel dit artikel:













Politiebus botst tegen woning, waterleiding springt Door de klap sprong in het huis een waterleiding | Foto: Regio 15 De brandweer ruimde het water op | Foto: Regio 15

NOOTDORP - Een politiebus is tijdens een achtervolging in Nootdorp in een slip geraakt en tegen een muur van een woning aangereden. Daarbij is in de woning een waterleiding gesprongen.

Het ongeluk gebeurde maandag toen op het Rosarium in Nootdorp twee agenten in een politiebus een scooterrijder staande wilden houden, aldus een woordvoerder van de politie Rotterdam. Niemand raakte gewond. De brandweer heeft in de woning geholpen het water op te dweilen. 'Uiteraard zullen we ervoor zorg dragen dat voor de bewoners alles weer goed in orde komt', aldus de woordvoerder.

Paar weken mee bezig De bewoners zelf waren niet thuis toen het gebeurde. 'We werden gebeld door de politie dat ze tegen de muur waren aangereden. Ik dacht dat het wel zou meevallen, maar hier zijn we wel even een paar weken mee bezig. Het hele parket is onder water gelopen.' LEES OOK: Basisschool De Hobbitburcht na wateroverlast weer open