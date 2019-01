Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Amerikaanse predikanten gaan voor in dienst Bethelkapel Voorganger Joel Miller | Foto: STEK Den Haag

DEN HAAG - De estafettekerkdienst in kerk- en buurthuis Bethel in Den Haag, inmiddels al sinds eind oktober aan de gang, krijgt maandagmiddag hulp uit de Verenigde Staten. Vrijwilligers houden non-stop een dienst om te voorkomen dat het uitgeprocedeerde Armeense gezin Tamrazyan wordt uitgezet. Het kerkasiel kreeg wereldwijde aandacht en drong ook door tot het Amerikaanse Columbus in Ohio. Daar besloot de Columbus Mennonite Church om de Nederslandse actie daadwerkelijk te ondersteunen.

Een kerkganger die anoniem wil blijven besloot zijn frequent flyer miles te verzilveren en kocht twee vliegtickets naar Nederland. De voorgangers Joel Miller en Austin McCabe Juhnke van de Columbus Mennonite Church vlogen naar Nederland en gaan van 16.00 uur tot 19.00 uur voor in de dienst. De doopsgezinde predikanten maken in hun kerk in Columbus een soortgelijke zaak mee. Een uitgeprocedeerde Mexicaanse vrouw wordt dankzij een kerkasiel voorlopig voor uitzetting behoed. Theo Hettema, een van de coördinatoren van het kerkasiel in de Bethel weet niet hoe de predikanten de dienst gaan invullen. Ze zullen in ieder geval een verwijzing maken naar de Amerikaanse dominee Martin Luther King. Juist deze maandag is het internationale Martin Luther Kingdag. LEES OOK: Armeens gezin in Haagse kerk moet toch echt het land uit