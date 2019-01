Stel je vraag aan weerman Huub Mizee bij Radio West

Deel dit artikel:













Weerman Huub Mizee op de redactie van Omroep West (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - Weerman Huub Mizee is maandag tussen 18.00 uur en 19.00 uur te gast in het radioprogramma Studio Haagsche Bluf. De meteoroloog van Omroep West praat met presentator Tjeerd Spoor onder andere over het koude weer dat deze dagen Nederland in zijn greep heeft en de bloedmaan die vannacht te zien was.