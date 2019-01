Spuiplein moet hét evenementenplein van Den Haag worden

DEN HAAG - Het Spuiplein in Den Haag, moet worden omgevormd tot ‘evenementenplein’. Met een paar simpele ingrepen, kunnen hier dan concerten, congressen, festivals worden gehouden. Dat draagt er dan weer aan bij dat Den Haag nog beter worden gepresenteerd als dé congres- en evenementenstad van Nederland. Daarvoor pleit de grootste partij in de gemeenteraad, Hart voor Den Haag/Groep de Mos.

Raadslid Ralf Sluijs stelt in vragen aan het stadsbestuur voor het plein snel onder handen te nemen omdat er op dit moment wordt gewerkt aan het cultuurcomplex en er niet veel gebeurt.

Het raadslid: ‘Het binnenhalen van congressen en evenementen is een belangrijke ambitie van het college en daar sluit dit plan uitstekend bij aan. Alle plekken voor dit soort evenementen liggen op loopafstand: het Atrium in het stadhuis, Pathé, Filmhuis, Nieuwe Kerk, Theater aan het Spui en straks ook het cultuurpaleis. Met het geschikt maken van het Spuiplein als evenementenplein, verbinden we al deze locaties met elkaar en vergroten we de capaciteit enorm.’



7.500 mensen ontvangen

Volgens Sluijs leert een ruwe schatting dat er op het nieuwe evenementenplein tussen de 6.000 á 7.500 mensen kunnen worden ontvangen.

Maandag werd ook bekend dat het college van burgemeester en wethouders sterk wil inzetten op het vergroten van het ‘kwaliteitstoerisme’ naar Den Haag. De plannen van Sluijs sluiten daar volgens hemzelf bij aan. ‘Wie weet kunnen we weer een mooi Haags Jazz festival in de stad krijgen. Dat is een mooi voorbeeld van een kwalitatief hoogstaand evenement dat het publiek trekt wat we graag in Den Haag willen hebben. De mogelijkheden zijn eindeloos en de economische impact kan echt heel fors zijn.’



Grote congressen

Volgens Sluijs is er niet al te veel voor nodig om het Spuiplein om te toveren in het door hem gewenste evenementenplein. ‘Aanleg van elektra, aan- en afvoer van water, kabelgoten en tent-ogen en veel goede wil maken het plein geschikt om tenten te plaatsen en grote congressen en festival te ontvangen. Den Haag moet dé congres- en evenementen stad van Nederland worden en dat kan in het hart van onze stad.’

In de vorige collegeperiode mocht de stad meepraten over de inrichting van het Spuiplein. Toen werd duidelijk dat er een grote voorkeur was voor meer groen en water. Sluijs zegt dat het een het ander niet uitsluit. ‘Wij zijn voor evenementen en groen. Daar moeten we uit kunnen komen.’