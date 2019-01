Leidenaren protesteren tegen hoge woontorens

DEN HAAG - Nog nooit was de gemeente Leiden van plan zo hoog te bouwen: aan de rand van het historische centrum moeten een drietal woontorens komen waarvan de hoogste 115 meter hoog zou moeten worden. De plannen zijn vorige zomer aangekondigd, maar nu wordt duidelijk dat de buurt tegen de hoogbouw is. Dat blijkt uit een enquête die de buurtbewoners zelf hebben georganiseerd.

Bijna twee derde van de Leidse wijken Nieuw Leyden en Groenoord is tegen het zogeheten LEAD. Voor de enquête zijn 376 mensen om hun mening gevraagd, daarvan geeft 66 procent aan de ambitie van het plan te groot te vinden. 'Het plan is dat er drie flats komen waar in totaal 550 koop- en huurwoningen in komen', weet buurtbewoner Nick Smit. 'Maar de meeste mensen vinden zoveel woningen en die hoogte niet passen bij de wijk.'

Buurtbewoner Miranda van Eck zette de enquête op poten. De mensen geven aan dat ze best vinden als hier gebouwd wordt, maar dan maximaal 20 á 30 meter hoog.' Want de buurtbewoners denken dat het zal leiden tot extra verkeer in de wijk en mogelijk ook parkeeroverlast. Gezien de hoogte van de woontorens zou een referendum op zijn plaats zijn, denkt Nick Smit.



750 handtekeningen

Ik vind dat iedere Leidenaar de kans moet krijgen om zich erover uit te spreken', zegt Smit. Want dit wordt zo'n beeldbepalend project, het gaat de hele skyline van Leiden bepalen. Je kan de hoogste toren vanuit heel plekken in Leiden zien.'

Er kan al getekend worden voor dat referendum; in totaal zijn er 750 handtekeningen nodig. Naar verwachting zal het plan voor de hoogbouw op 7 februari 2019 in de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling behandeld worden. Op 14 februari 2019 buigt de gemeenteraad zich erover.