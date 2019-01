Gemeente Westland beslist dinsdag over deelname wietexperiment

WESTLAND - De gemeenteraad van Westland praat dinsdagavond over een voorstel van oppositiepartijen GroenLinks, D66, PvdA en Gemeentebelang om mee te doen aan het wietexperiment van het Rijk. Daarbij wordt er legaal wiet geleverd aan een coffeeshop, wat de wind uit de zeilen van de illegale wietteelt moeten halen. Alleen: die coffeeshop is er nog niet.

D66-fractievoorzitter Benjamin Hofland ziet twee goede redenen voor deelname aan het experiment en de vestiging van een coffeeshop: 'De vraag is er toch wel, en met een coffeeshop haal je de handel van de straat af. Daarnaast is er het economisch aspect, de tuinbouw in de gemeente zou er van kunnen profiteren.'

Ook Kevin Bakker (23) uit De Lier ziet kansen. De jonge ondernemer diende vijf jaar geleden al eens een plan in voor een maatschappelijke coffeeshop. Hij hoopt dat hij nu een voet aan de grond kan krijgen in de gemeente. 'Als we cannabis gewoon kunnen behandelen als elk ander gewas hier, net als tomaten bijvoorbeeld, dan kan dat voordelen opleveren voor de tuinders, bijvoorbeeld op het gebied van kennis.'



Zwijndrecht als voorbeeld

Bakker ziet de maatschappelijke coffeeshop in Zwijndrecht als goed voorbeeld. 'Dat is een stichting. Daar gaat de opbrengst van de cannabis naar preventie en voorlichting, maar wordt er bijvoorbeeld ook een wijkvoetbalveld van aangelegd.'

Hij verwacht dat, zelfs als de gemeenteraad dinsdag niet akkoord gaat met het voorstel van de oppositie, er dan in de toekomst op een andere manier wel een coffeeshop zal komen.



Mordicus tegen

Het CDA, de grootste fractie in Westland, is in elk geval 'mordicus' tegen het plan zoals het er nu ligt. 'Mijn achterban ziet daar niks in', zegt fractievoorzitter Jenny Vermeer. Zij vindt dat een gemeente als Westland niet mee moet doen aan het experiment van het Rijk, maar dat er in Europees verband gelobbyd moet worden voor legalisering van cannabis. 'Daar gaan we ons voor inzetten.'

Het CDA is wel voor de verstrekking van medicinale wiet. 'Maar dat is een hele andere doelgroep,' aldus Vermeer. Hoe de stemming zal uitvallen is nog niet duidelijk, onder meer omdat het standpunt van de LPF niet duidelijk is en de VVD-raadsleden hoofdelijk zullen stemmen.

LEES OOK: 'Nog geen staatswiet', Tweede Kamer wil langer nadenken