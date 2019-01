'Katwijk scoort niet, maar je kan niet altijd dansen met de bruid'

REGIO - Elke week neemt Omroep West het afgelopen amateurvoetbalweekend door met verslaggever Willem van Zuilen. In de 'analyse van Willem' vertelt hij wat hem is opgevallen bij de wedstrijden die hij heeft bezocht en welke zaken er nog meer spelen in het (amateur)voetbal. In deze aflevering gaat het onder andere over: de doelpuntendroogte van Katwijk en het topseizoen van VV Noordwijk.

Hallo Willem,

Drie derbys dit weekend. Ondanks dat vond ik het maar een tamme speelronde. Wat jij?

'Wat is tam? Bij mijn eigen wedstrijd was het geen tamme bedoeling. Ik zat bij Scheveningen en die wonnen met 4-0 van Lienden. Daarmee deden ze goede zaken. Noordwijk heeft door de overwinning op SJC en het verlies van Quick Boys ook een prima resultaat geboekt.'

'Natuurlijk dit weekend was de wedstrijd Spakenburg – IJsselmeervogels. Dat is een totaal andere derby dan bijvoorbeeld VVSB tegen Rijnsburgse Boys. Noordwijkerhout ligt twaalf kilometer van Rijnsburg af. Dat is niet echt een burenruzie. Natuurlijk had je bij dit duel wel het feit dat Wesley Goeman meespeelde bij VVSB. Dat is iets extra’s.'

'Hetzelfde geldt voor Quick tegen Westlandia. Dat is een totaal andere wedstrijd dan Quick tegen HBS. Dat is een echte derby in Den Haag. Westlandia is een tegenstander die toevallig uit de buurt komt.'

'Dat soort derby’s zoals in Spakenburg hebben wij in de regio alleen als Quick Boys tegen Katwijk speelt. En in iets mindere mate bij Rijnsburgse Boys tegen een van de Katwijkse clubs.'

Dan even terug naar je eigen wedstrijd. Je zag Scheveningen winnen van FC Lienden. Wat was het voor een wedstrijd?

'Ik heb een bij vlagen goed Scheveningen gezien. De ziekenboeg op Houtrust stroomt langzaam leeg en dat is op het veld terug te zien. Scheveningen heeft een aantal goede spelers. Zonder andere tekort te doen, maar met mannen als Levi Schwiebbe, Kevin Gomez Nieto, Ruben Koorndijk, Leroy Resodihardjo en een talent als Barry Rog heb je een prima mix van ervaring en jeugdige spelers. Ik zie het wel goed komen dit seizoen met Scheveningen.'

'Tegen Lienden zijn ze ook nauwelijks in gevaar geweest. Ze hebben de tegenstander alleen te lang in de wedstrijd gelaten. Bij een 2-0 stand kan een ploeg nog terugkomen. Pas in de laatste tien minuten scoorde Scheveningen de 3-0 en 4-0. Dat hadden ze eerder kunnen doen.'

'Het is de tweede overwinning van Scheveningen na de winterstop. Hopelijk zit er een mooie serie aan te komen. Wat we ook niet moeten vergeten is dat de Schollenkoppen gewoon debutant zijn in de tweede divisie. Handhaving is dan een prima resultaat. Maar zoals ik al zei, dat zie ik wel gebeuren.'

Je sprak ook nog met Cock Jol over zijn nieuwe functie bij Scheveningen. Wat gaat hij daar precies doen?

'Dat is nog niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk een rol als technisch manager. Hij wilde nog niet alles erover kwijt.

Cock zal voor continuïteit zorgen en zal zich ook met de scouting gaan bezighouden. Daarnaast heeft hij een prima netwerk.

'De voorzitter komt komende week terug van vakantie en dan zullen de puntjes op de i worden gezet. Blok zullen ze in die gesprekken ook betrekken. Ze moeten de verschillende functies goed op elkaar afstellen.'

Dan naar regerend kampioen Katwijk. Ze verloren van Excelsior Maassluis en troffen weer geen doel. Moet trainer Jan Zoutman zich zorgen gaan maken?

'Jan maakt zich sowieso zorgen. Dat doet elke trainer die verliest. Ik ken trainers die de nacht voor en de nacht na de wedstrijd gewoon niet slapen.'

'Marciano Mengerink was na de wedstrijd duidelijk. Het moest beter en scherper. Maar weet je wat het is. Je kunt niet altijd dansen met de bruid. Ik maak me geen zorgen over Katwijk. Die doelpunten komen wel.'

Heeft Katwijk eigenlijk wel een goede reservespits?

'Mike van den Ban kan daar spelen. Maar ik vind dit een beetje een rare vraag. Niemand bij Katwijk denkt ook maar aan een wissel van Mengerink. Die heeft de afgelopen jaren enorm veel krediet opgebouwd.'

'Hij stak na de wedstrijd al de hand in eigen boezem. Daarnaast is hij afhankelijk van de aanvoer. Ten derde is Maassluis een lastige tegenstander voor Katwijk. Ze winnen daar bijna nooit. Nee, het komt allemaal wel goed voor Jan Zoutman en zijn aanvallers.'

Ze staan wel negen punten achter op koploper AFC.

'Het gat is groot, maar te overbruggen. Natuurlijk zit IJsselmeervogels ertussen op de ranglijst. Zolang het rekenkundig kan heeft Katwijk een kans op het kampioenschap.'

'AFC is een stabiele ploeg die niet veel punten meer gaat laten liggen. Met zo’n gat heeft Katwijk het niet meer in eigen hand. AFC verloor van IJsselmeervogels en ik was benieuwd hoe ze zich daarvan herstelden. Ze hebben de draad opgepakt en gewonnen. Het wordt lastig voor Katwijk om de Amsterdammers te achterhalen.'

Wat heb je meegekregen van de derby tussen Noordwijk en SJC?

'Ik heb ze niet zien spelen, maar Noordwijk doet natuurlijk goede zaken. Ze hebben enorm aanvallend gespeeld. Spitsen die als middenvelder fungeerden. Bijvoorbeeld Nick van Staveren, die stond in de middenlinie en scoort twee keer.'

'Noordwijk heeft sowieso enorm veel scorend vermogen. Tjeerd Westdijk, Denzel James, Van Staveren, Emiel Wendt en Sabir Achefay om maar een paar namen te noemen. Ze zijn nu de echte titelfavoriet na het verlies van Quick Boys. '

'Het gat tussen beide ploegen is niet enorm, maar toch vijf punten. Zeer knap van Kees Zethof wat hij doet. Als hij kampioen wordt doet hij het voor de derde keer in vier jaar. Eerst met SJC, en dan nu twee keer met Quick Boys.'

'Dan hoor je vaak dat Quick Boys een betere bank heeft. Maar met zoveel scorende spelers en een trainer die de klappen van de zweep kent, is dit Noordwijk gewoon een topteam. Het is hartstikke knap wat daar aan de Duinwetering gebeurt.'

Maandag werd bekend dat Rijnsburgse Boys-aankoop Sefa Kurt spijt heeft van zijn overstap en dat hij en Excelsior Maassluis willen proberen om de overstap ongedaan te maken. Hoe kijk jij tegen de situatie aan?

'Ik ken ze bij Rijnsburgse Boys een beetje en als die jongen niet wil, dan zegt Rijnsburg, graag of helemaal niet. Tenzij er een betaald voetbalclub bij betrokken is en hij daar heen gaat. Maar zo niet, dan verwacht ik geen problemen.'

Dan een totaal andere vraag. Wat vind je van de VAR?

‘Het is zoals ADO Den Haag-coach Fons Groenendijk zei: 'een totaal nieuw fenomeen’. Er is natuurlijk gewoon een kans dat er fouten worden gemaakt. Het blijft mensenwerk.'

'De doelman van ADO had zonder VAR die rode kaart nooit gekregen. Ik zag de beelden en ik begrijp dat hij rood geeft. Dat gaf Zwinkels na afloop ook toe.'

Wat is je verder opgevallen bij ADO?

‘Ik ga het eerlijk zeggen. Ik heb genoten van Lex Immers. Ik heb hem als jonge druistige speler zien debuteren. En ik zag hem afgelopen zaterdag een pass geven, waar de 1-0 van Sheraldo Becker uitkwam. Genieten!'

'Ik hoop dat ADO besluit om Lex een contract aan te bieden zodat hij bij ADO blijft. Hij is in de afgelopen jaren als voetballer veranderd. Wat kan die jongen zich wegcijferen. Hij laat andere spelers beter voetballen. Het is een ander type voetballer geworden door de jaren heen.'

Is er verder nog iets opgevallen Willem?

'Jazeker. Ik fietste zondagochtend van Rijnsburg naar Leiden. Toen kwam ik langs het oude complex van ASC uit Oegstgeest. Dat is tegenwoordig een bouwterrein.'

'De tribunes en dug-outs stonden er nog, Dat was toch wel even nostalgie wat ik daar zag. Ik heb daar veel herinneringen liggen. Ik heb daar wel eens verslag gedaan van de wedstrijd tussen ASC en Roodenburg. Mijn kinderen hebben er als spelers van Rijnsburgse Boys uitwedstrijden gevoetbald en ook ik heb een balletje getrapt tegen ASC vroeger.'

'Het was schitterend vroeger. Die club lag midden in de woonwijk zoals Veendam dat ook had met de Langeleegte of Sparta met het Kasteel en natuurlijk het stadion van Go Ahead Eagles. Het ademt voetbal daar.'

'Ik heb wat foto’s gemaakt en op Facebook gezet. Meerdere mensen reageerden met hun eigen verhaal. Dat is zo mooi. Wat een paar foto’s kunnen doen. Leuk toch?'