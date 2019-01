West Wekker: Code geel en aangepaste dienstregeling NS vanwege sneeuw

REGIO - Goedemorgen! Nederland maakt zich op voor winters weer deze ochtend. Het KNMI heeft voor het hele land code geel afgekondigd en de NS past de dienstregeling aan vanwege de sneeuw. En verder vandaag: het tweede deel van onze 'Herinneringen aan Bronovo'-serie.

Wat je vandaag kunt verwachten:



Sneeuw. Het ziet ernaar uit dat we vandaag de eerste echte sneeuw van het jaar gaan krijgen. Vanwege de voorspelde sneeuw heeft het KNMI voor het hele land code geel afgekondigd. De NS past uit voorzorg haar dienstregeling aan.

Een 35-jarige Poolse man hoort vandaag van de rechter welke straf hij krijgt voor de brand in een bedrijfspand in de Binckhorstlaan in Den Haag. In april 2018 brandde daar een bedrijfsauto uit. Twee andere wagens raakten beschadigd. Volgens het OM zou de verdachte ook gereedschappen uit het bedrijfspand hebben gestolen. De man ontkende eerder in de rechtbank de brandstichting en de diefstallen.

Vandaag vindt de pro-formazitting plaats van een 37-jarige Zoeterwoudenaar die ervan wordt verdacht van halverwege 2011 tot en met april 2016 aan meisjes te hebben gezeten. Het gaat om acht meisjes tussen de vier en tien jaar oud die bij hem thuis speelden. Hij zou de meisje hebben gefilmd toen hij ze 'hielp' op het toilet en hij zou ook twee meisjes hebben betast.

In de ochtend wordt sneeuw verwacht, in de middag wordt dat regen. We hebben een matige tot krachtige zuidelijke wind in de ochtend, die 's middags zal afnemen. Het wordt gemiddeld zo'n drie graden.

Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files.

Dit moet je ook nog weten:



Deze week valt de beslissing over de sluiting van het Bronovo-ziekenhuis. Mogelijk verdwijnt het 'koninklijke' ziekenhuis waar velen bijzondere en mooie herinneringen aan hebben. Omroep West vroeg naar jullie meest dierbare herinneringen en daar werd massaal op gereageerd. We vertellen daarom deze week elke dag een van de ingestuurde verhalen. Vandaag is het tijd voor deel 2 van deze 'Herinneringen aan Bronovo'-serie.

De Delftse burgemeester Marja van Bijsterveldt geeft vandaag het startschot voor de bouw van een tiende zonneauto van Nuon Solar Team. Het studententeam doet dit jaar voor de tiende keer mee aan de Bridgestone World Solar Challenge in Australië. Ze doet dat dit jaar echter voor het eerst onder een nieuwe naam, die vandaag zal worden onthuld.

Tbs’ers vervallen minder vaak in crimineel gedrag na hun behandeling. Dat komt omdat ze na vrijlating in hun nieuwe woonplaats beter in de gaten worden gehouden, schrijft Trouw op basis van onderzoek naar de recidivecijfers door het onderzoekscentrum WODC.

Elke dinsdag kunt u misdrijven oplossen met Kirsten van Dissel: in het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie-eenheid Den Haag uw hulp. Met beelden van de 'plaats delict', reconstructies, (compositie-)foto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen. Het programma leidt dankzij de hulp van kijkers vaak tot resultaat.