Haagse Koningstunnel dik een half jaar op slot; werkgevers ingezet om verkeerschaos te voorkomen

DEN HAAG - Het verkeer in Den Haag krijgt over dik een maand weer een behoorlijke hindernis voor de kiezen. De Koningstunnel bij het Centraal Station gaat per 1 maart maar liefst zeven maanden dicht. Naast omleidingsroutes om de verkeersstroom in goede banen te leiden, is de hoop van de gemeente ook gevestigd op werkgevers. De bedoeling is dat zij hun medewerkers en klanten attenderen op alternatief vervoer.

De Koningstunnel, die in 2000 in gebruik is genomen, is dringend toe aan renovatie. Dringend, omdat de wet is aangescherpt en er per 1 mei 2019 nieuwe eisen worden gesteld aan bijvoorbeeld brandveiligheid en beveiliging. 'Er moeten slagbomen komen, er moet een omroepinstallatie in, meer camera's', vertelt verkeerswethouder Robert van Asten. 'En ook de installaties die er al in hangen, voor de luchtzuivering, moeten vervangen worden. Dus we pakken het in een keer goed aan.'

Daarom gaat de tunnel per 1 maart volledig dicht. De twintigduizend bestuurders die dagelijks van de Koningstunnel gebruik maken, zullen dan zeven maanden lang een alternatief moeten hebben. De gemeente zorgt niet alleen voor omleidingsroutes, maar komt ook met een plan om de verkeersdruk die op de overige wegen zal ontstaan, te verminderen. Ze wil mensen stimuleren om op een andere manier naar hun werk te gaan.



Koningstunnel coalitie

Daarbij doet de gemeente een beroep op werkgevers. Zij kunnen zich aansluiten bij de Koningstunnel Coalitie. Daarmee kunnen ze hun werknemers alternatief vervoer aanbieden. 'Je kan bijvoorbeeld een elektrische fiets gratis proberen of openbaar vervoer gratis proberen', zegt Robert van Asten. 'Wellicht is dat wel een veel comfortabeler manier dan elke dag in de file naar je werk.'

De Fokker Terminal op industrieterrein de Binckhorst heeft zich aangesloten bij de Koningstunnel Coalitie. Hoewel het directeur Tom Verhaar niet direct gaat om het dirigeren van zijn eigen werknemers naar alternatief vervoer, ziet hij wel een groot voordeel in de coalitie. En dat zit 'm in het woord 'communicatie', vooral voor de bezoekers van zijn evenementenlocatie. 'Als je hier werkt dan ben je er binnen een week al achter: zo en zo ga ik het doen en dit is het makkelijkste', zegt Verhaar. Maar nu moeten de bezoekers goed geïnformeerd worden. 'Dat doen we altijd al en dat doen we nu nog meer.'



Ook Rotterdamsebaan

Hoewel de Fokker Terminal -evenals andere bedrijven op de Binckhorst- al te maken heeft met opbrekingen vanwege de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg de Rotterdamsebaan, verwacht hij dat de overlast van de afgesloten tunnel mee zal vallen. 'Het zal vast wel wat opstoppingen opleveren, maar ik heb er wel vertrouwen in dat het goed komt en dat iedereen z'n weg vindt. Met alle mogelijkheden die er zijn, denk ik dat het uiteindelijk best wel snel voorbij gaat.'

LEES OOK: Tunnel onder Beatrixlaan Rijswijk komt er (voorlopig) niet