Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Pekeltram rijdt uit vanwege aangekondigde sneeuw: 'We rijden de normale dienstregeling' Het interieur van de pekeltram I Foto: Omroep West

DEN HAAG - Vanwege de sneeuw die in aantocht is, reed de pekeltram dinsdagochtend uit in Den Haag. Zo hoopt de HTM te voorkomen dat er problemen ontstaan voor het tramverkeer.

De pekeltram is niet roodwit - zoals de meeste trams - maar geelgrijs en er staan geen stoelen in, maar grote zwarte bakken gevuld met pekel. 'Om 2.00 uur moest ik eruit, want ik moest om 3.00 uur beginnen', vertelt Wim Duiveman, die de tram bestuurt. 'Om 3.15 uur ben ik met de tram de remise uitgegaan.' Hij wijst op de cementmolen, die gevuld is met pekelwater. 'Daarin zit tienduizend liter. Als we gaan rijden en ik met een schakelaar de klep openzet, komt de pekel eruit. Dan hoor je heel zachtjes het sproeien.' De tram wordt niet vaak ingezet.'De afgelopen winters waren namelijk niet heel erg streng', vertelt Duiveman. 'Deze winter tot nu toe ook niet, maar nu wordt er sneeuw verwacht. Vandaar dat we preventief strooien.' Hij vindt het overigens niet erg om te rijden in zo'n stille tram, zonder passagiers. 'Ik hou wel van rust', lacht hij.

Normale dienstregeling Waar de NS minder treinen inzet om eventuele problemen op het spoor beter te kunnen ondervangen, heeft de HTM hier niet voor gekozen. 'Wij rijden de normale dienstregeling', vertelt woordvoerster Marijke Poppelier. De sneeuw valt in de loop van de ochtend. 'Het zal na 9.00 uur worden', vertelt Omroep West-weerman Huub Mizee. 'Het sneeuwen kan langere tijd aanhouden en de sneeuw blijft liggen.' Het KNMI heeft voor het hele land code geel afgekondigd. LEES OOK: Gladde wegen: vijf tips om je auto op de weg te houden