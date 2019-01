Herinnering aan Bronovo: 'Verbazing dat er zo weinig opstand is tegen sluiting ziekenhuis'

DEN HAAG - De mogelijke sluiting van het Bronovo-ziekenhuis in Den Haag van oud-medewerker Olga Rizzo aan het hart. 'Ik sprak afgelopen week nog mensen hier uit de buurt en zij zijn allemaal verbaasd dat er zo weinig opstand is tegen de sluiting van het Bronovo.' Samen met Omroep West haalt ze herinneringen op aan de 37 jaar dat Rizzo in het ziekenhuis heeft gewerkt.

In 1975 begon Rizzo in het door haar zo geliefde ziekenhuis. In haar werkjaren zag zij het ziekenhuis vanuit allerlei functies. 'Ik was medisch secretaresse, assistent. Maar ik mocht ook meehelpen op de OK en bij bevallingen.'

Volgens Rizzo was Bronovo 'het ziekenhuis van Den Haag'. 'Zeker voor het Benoordenhout, Bezuidenhout en Wassenaar. Iedereen had 't alleen over het Bronovo als je wat had. Mensen in de buurt zijn wel verdrietig. Ik vind het zelf vreselijk. Het is alsof een angeltje uit mijn lijf wordt gehaald. Het hoorde gewoon bij me', aldus Rizzo. 'Ik zou het zo weer overdoen met al die mensen om me heen. Het was geweldig.'

Donderdag wordt duidelijk of het iconische ziekenhuis verdwijnt waar velen bijzondere en mooie herinneringen aan hebben. Omroep West vroeg naar jouw meest dierbare herinneringen. Deze week halen wij deze herinneringen op met oud-medewerkers en -patiënten. In dit dossier vind je de mooiste verhalen op een rij.