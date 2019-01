Beter openbaar vervoer rond Zoetermeer: provincie klopt aan bij Rijk

DEN HAAG - De provincie Zuid-Holland gaat in gesprek met het Rijk over het voorstel van de gemeenten Zoetermeer, Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp voor beter openbaar vervoer. De drie regiogemeenten hebben de plannen een week eerder gezamenlijk overhandigd aan de provincie.

In de zogeheten 'mission paper' staat dat de gemeenten willen inzetten op twee sporen: frequentieverhoging op de bestaande E-lijn tussen Den Haag en Rotterdam én het aanpassen van de ZoRo-buslijn tussen station Lansingerland-Zoetermeer en Rotterdam CS naar lightrail.

De aanpassing van dit ov-netwerk moet rendabel worden door nieuwe woon- en werklocaties, voornamelijk op loop- en fietsafstand van het openbaar vervoer. De alliantie zet in op publiek-private co-financiering van de plannen, zodat de plannen betaalbaar worden. Denk aan cofinanciering van een lightraillijn door pensioenfondsen.



Aanleg duur

Het aanleggen van die nieuwe railverbindingen vraagt veel geld. Daarom stappen de regiogemeenten naar de provincie, omdat ze hopen dat ze gezamenlijk een krachtig signaal aan het kabinet kunnen afgeven. De nood is hoog, stellen de drie gemeenten. ' 'We hebben verbindingen nodig binnen steden, tussen steden én met de stad en de regio', aldus burgemeester Charlie Aptroot van Zoetermeer.

De provincie kan zich daarin vinden. 'We vinden het voorstel erg sympathiek', zegt een woordvoerder van provinciebestuurder Floor Vermeulen (VVD, Verkeer en Vervoer). 'We gaan het meenemen in onze gesprekken met het Rijk.' Over twee weken worden de plannen nog met de gemeente Zoetermeer besproken, als vertegenwoordigers van de provincie daar op bezoek zijn.