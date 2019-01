Nooit meer een aanrijding? Trams HTM krijgen slimme remmen

DEN HOORN - Tientallen keren per dag wordt er door trambestuurders op de rem getrapt. Een nieuw, slim remsysteem gaat trambestuurders nu helpen sneller te remmen door tijdig gevaar op de weg te detecteren. De grijs-rode trams zijn de eerste in Nederland die met het nieuwe systeem gaan rijden.

'Onoplettendheid, geen oog hebben voor het verkeer, fietsend appen en het inhebben van oordoppen.' Woordvoerder Ernst Moeksis somt de redenen op achter de tientallen remmomenten waar Haagse trambestuurders dagelijks mee te maken hebben. Moeksis: 'Wij hebben per jaar gemiddeld 256 tramaanrijdingen buiten de schuld van HTM.'

De proefperiode voor het slimme systeem begon in 2017. De praktijk moet nu uitwijzen of het aantal aanrijdingen teruggedrongen kan worden. Vooralsnog zijn het alleen de grijs-rode trams die met de remhulp gaan rijden. De 30-jaar oude rood-beige trams worden in 2024 vervangen en de wit-blauwe randstadrailtrams rijden op minder risicovolle routes. Mocht de de remhulp in de praktijk veel verschil maken gaan ook de randstadrailvoertuigen er in de toekomst mee rijden.



Zo werkt het

Met een speciale sensor kan het nieuwe remsysteem al op tachtig meter afstand gevaar of obstakels detecteren. De trambestuurder krijgt vervolgens een waarschuwing. Blijft een reactie van de trambestuuurder uit om wat voor reden dan ook, dan grijpt het slimme systeem zelf in en trapt het op de rem.

Bang zijn voor ongelukken voor trampassagiers door hard te remmen hoeft volgens Moeksis niet: 'De tram remt geleidelijk; het is geen noodstop.'



Minder aanrijdingen

Of de nieuwe remhulp het verschil gaat maken in het aantal aanrijdingen valt nog te bezien. Moeksis: 'Uit de proef valt niet goed te halen wat het verschil zal zijn met het nieuwe remsysteem. De computer houdt in ieder geval precies bij wat er gebeurt in de tram. We weten pas over een paar maanden, als het genoeg data is verzameld, of het aantal ongelukken minder is geworden.'

Hoeveel het nieuwe systeem kost kan de woordvoerder niet zeggen maar goedkoop is het niet: 'Het gaat niet om een klein bedrag. Maar dat is de prijs van veiligheid.'

